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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى غدا الأحد 21-7-2019 ، تتوجه بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة المترقبة أمام الجونة غدا الأحد فى الدورى المصرى الممتاز.

وانحصرت المنافسة بين الزمالك وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة ويحتاج ألفريق الأبيض للفوز بالثلاث مباريات للتتويج بدرع الدورى، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقأولون العرب وألفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى غدا الأحد 21-7-2019 ، وغادرت البعثة القاهرة فى العاشرة من مساء أمس عبر رحلة طيران داخلية، وذلك للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة فريق الجونة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرأنه مساء اليوم فى الجونة استعدادا للقاء ويسعى الزمالك لتحقيق الآنتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة التى ستكون بدايتها غد الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوإلى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى غدا الاحد 21-7-2019، توجه فريق الزمالك بعد المران مباشرة إلى الجونة بعد مران شاق مساء امس في القاهرة ، للدخول معسكر مغلق هناك حتى الانتهاء من المباراة وسيشهد مران اليوم تطبيق خطة المباراة وشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس. وتكتمل الصفوف البيضاء بانضمام الدولى التونسى فرجانى ساسى إلى صفوف الفريق بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 فيما يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات المغربى خالد بوطيب الذى تعرض لإصابة فى الركبة مع منتخب بلاده فى أمم إفريقيا ويتم تأهيله حالياً. Advertisements موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى غدا الاحد 21-7-2019،عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة قبل مواجهة الجونة، المقرر لها غد الأحد، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.