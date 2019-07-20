شكرا لقرائتكم الأهلي لـ ديانج : نتمنى لك التوفيق فى مشوارك مع أسياد أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب الحساب الرسمى لقناة النادي الاهلي عبر "تويتر " بلاعبيه الجديد المالى أليو ديانج وتضمنت " مرحبا بك اليو ديانج .. أنت هنا فى ملعب صنع العديد من النجوم والأساطير أنت هنا تجد دعم جمهور لا تراه فى أى مكان أخر نتمنى لك التوفيق فى مشوارك مع أسياد إفريقيا".

وخضع المالى أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد، لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.

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وتعاقد الأهلي مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات، التي جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ومسئولي مولودية الجزائر والتوصل لاتفاق نهائي بانتقال اللاعب للأهلي.