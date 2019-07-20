شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن تنصيب الرئيس الجديد نهاية أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد تنصيب رئيس مجلس إدارة الجبلاية الجديد خلفا للمجلس المستقيل من منصبه.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبوريدة استقالته من منصبه رسمياً عقب الخروج المهين للمنتخب الوطنى الأول من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا لتنتقل إدارة الجبلاية لثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس الجبلاية لحين انتهاء انتخاب مجلس جديد.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة استقر على اقامة الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانية، وانتخابات الجبلاية فى يوم واحد على أن يكون بنهاية شهر أكتوبر المقبل حيث تمنح اللائحة الجبلاية 4 أشهر للدعوة للجمعية العمومية العادية بعد اعتماد الميزانية النهائية للعام المالى المنقضى.

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وقال المصدر إن اتحاد الكرة يسعى إلى إقامة الانتخابات والعمومية العادية فى يوم واحد للانتهاء من كافة الملفات المفتوحة الآن داخل اتحاد الكرة.

وينافس فى الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة العديد من الرموز وفقًا للمقربين منهم على رأسهم طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، وجمال علام رئيس مجلس إدارة الجبلاية سابقًا وعدد من النجوم.