شكرا لقرائتكم أحمد أحمد يشكر الرئيس السيسى والدولة المصرية على حسن تنظيم أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" شكره للدولة المصرية على النجاح الباهر في تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية.

وقال أحمد أحمد عبرصفحته الرسمية على تويتر: "بينما انتهى CAN2019 في مصر ، أشكركم بحرارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس هانى أبو ريدة AbouRidaHany على تنظيم المسابقة ومساعدة الكاف فى إخراج البطولة فى أبهى صورها"

كان رئيس الكاف أكد على أن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية كان يدور حولها الكثير من الشكوك، والان أجدد شكري للرئيس عبد الفتاح السيسي على التزامه بوعده في استضافة البطولة كما اشكر شقيقي هاني ابو ريدة الذي كان لا ينام لتجهيز كل شئ قبل البطولة واثناء سيرها".

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وشدد أحمد أحمد، فى الكلمة التى ألقاها على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف": مصر حققت نجاحاً باهراً فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التنظيم، وأيضا زميلى هانى أبوريدة الذى قدم عملا كبيرا دون نسيان كل القائمين على هذه البطولة”.

وأضاف رئيس "الكاف"، "الجميع شاهد العمل الكبير والرائع الذى قامت به اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة الملاعب التى نالت إشادة كبيرة من جانبى لاعبى المنتخبات المشاركة".