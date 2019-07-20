شكرا لقرائتكم التوأم يستقبلون واجب العزاء فى شقيقهم الأكبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص التوأم حسام وابراهيم حسن لاعبى الاهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى ومدير الكرة لفريق سموحة السكندرى فى اخذ واجب العزاء فى شقيقهم الاكبر محمد حسن بمسقط راسهم فى منطقة حلوان. وتواجد كل من الاعلامى وائل الابراشى وهشام حنفى و وليد صلاح الدين و ياسر ريان لاعبى فريق الأهلى السابقين واسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان. وتوفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق امس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة.

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