شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطلب "بلدوزر" الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي الإسماعيلى، الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك، عقب انتهاء إعارته لصفوف نادي طلائع الجيش، بنهاية الموسم الحالى.

ويعد مصطفى محمد من العناصر الأساسية فى تشكيلة المنتخب الأوليمبى، كما تواجد ضمن قائمة المنتخب الأول خلال الفترة الماضية، بعدما لفت الأنظار إليه بشدة.

وأبدى مسئولو الدراويش رغبة فى التعاقد مع مهاجم الزمالك الشاب الملقب بالبلدوزر الجديد، لقدراته التهديفية الرائعة وتقديمه مستويات مميزة مع طلائع الجيش خلال فترة الإعارة.

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ويترقب النادي الإسماعيلى، معرفة رأى مسئولو الزمالك فى رحيل مصطفى محمد لصفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد وضعه على رأس اللاعبين المطلوبين لتدعيم هجوم القلعة الصفراء.

وتشهد الفترة الحالية، مفاوضات مكثفة بين مسئولو الزمالك والإسماعيلى لحسم صفقة انتقال محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء، بالموسم الكروى الجديد، وأوشكت الصفقة على الحسم بشكل رسمى بعد وصول المفاوضات بين الناديين لمراحل متقدمة.