شكرا لقرائتكم ديسابر يمنح هذا الثنائى راحة من تدريبات بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الثنائي الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوي حارس المرمى راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. وقرر المدير الفني منح الثنائي الدولي راحة إضافية على أن ينضما للتدريبات يوم 23 يوليو الجاري بعد العودة من الراحة. Advertisements ويستعد بيراميدز لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستئناف باقي مباريات كأس مصر والنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يمنح هذا الثنائى راحة من تدريبات بيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.