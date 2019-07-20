شكرا لقرائتكم أبها يتعاقد مع أحمد الحبيب لاعب الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت تعاقده رسميا مع أحمد الحبيب لاعب الاتفاق لمدة موسمين مقبلين. وبات أبها رابع نادي يلعب لمصلحته الحبيب بعدما خاض تجارب مع أندية الرائد ونجران والاتفاق في فترات ماضية. وكان أبها صعد للدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبها يتعاقد مع أحمد الحبيب لاعب الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.