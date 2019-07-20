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سلمان الفرج يلتحق بمعسكر الهلال في النمسا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل سلمان الفرج لاعب الهلال يوم السبت إلى مقر معسكر الفريق في لينز النمساوية بعد انتهائه من الفحوصات الطبية في ليون.

وأعلن الهلال أن عودة الفرج إلى التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي حتى يتم تحديد موعد عودته الرسمي قبل الاعتماد على مشاركته بشكل كامل في المباريات والمناورات.

وكان الفرج قد غاب عن الهلال منذ مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر في الثامن من ديسمبر 2018، ودخل حينها بديلاً.

ولعب سلمان 8 مباريات مع الهلال في دوري كأس للمحترفين، سجل خلالها هدفين في شباك الوحدة والفيصلي.

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