شكرا لقرائتكم غريب والحاج يسجلان أهداف الأهلي في مرمى درافوغراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الأهلي في ثالث مبارياته الودية 3 – 1 على درافوغراد السلوفيني خلال معسكره المقام في النمسا، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل. وسجل عبدالرحمن غريب، وعثمان الحاج، هدفين من أهداف الأهلي في المباراة. ويستعد النادي الغربي لمباراته الرسمية القادمة مطلع أغسطس المقبل عندما يواجه الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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