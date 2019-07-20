شكرا لقرائتكم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا: الأخضر يترأس المجموعة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقيمت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2019 يوم السبت في أربيل العراقية، والتي وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية. وفي المجموعة الأولى سيلعب العراق مع سوريا واليمن وفلسطين ولبنان، وستضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والكويت والبحرين والأردن. وستقام البطولة على ملعبي مدينة كربلاء الرياضية وملعب فرانسوا حريري في أربيل. وستفتتح البطولة بمواجهة العراق ولبنان في 30 يوليو الجاري على ملعب مدينة كربلاء الرياضية. فيما سيلعب النهائي في 14 أغسطس المقبل في ملعب مدينة كربلاء الرياضية.

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