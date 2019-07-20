شكرا لقرائتكم المصري تريزيغيه على أعتاب الانتقال إلى أستون فيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي أستون فيلا الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع نادي قاسم باشا التركي، يفيد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن تريزيغيه في طريقه حاليا لإنجلترا للخضوع للكشف الطبي والاتفاق على البنود الشخصية للعقد. وأشار ذات المصدر إلى أن قيمة الصفقة ربما تزيد قليلا وفقا للأداء الذي سيظهر به تريزيغيه مع أستون فيلا.

وكان تريزيغيه انتقل لفريق قاسم باشا قادما من نادي أندرلخت البلجيكي في 2018.