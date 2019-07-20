نادي الإسماعيلي يعلن عن موعد سفر تامر موسى لحضور قرعة البطولة العربية

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي،قد كلف عضو مجلس الإدارة، بحضور قرعة كأس دوري الأندية العربية الأبطال “كأس محمد السادس ملك المغرب” وبالجدير بالذكر أن اللاعب تامر موسى سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل وسيتوجه إلى مدينة الدار البيضاء لكي يمثل الدراويش في مراسم القرعة التي سوف تقام بأحد فنادق كازابلانكا يوم السبت المقبل الموافق 2019/7/27.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي جميع الاستعدادات لقمة نادي الزمالك وسيكون هذا يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات الدوري العام لهذا الموسم، كما أن المران تطرق لتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات تخللها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية التي شملت التسليم والتسلم في المساحات والضغط على حامل الكرة.