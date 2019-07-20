طلبات نادي وادي دجلة وكشف رحيل محمد عبد العاطي لنادي الزمالك

مسئولين نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات مع مسئولي نادي وادي دجلة لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أن اللاعب طارق حامد قد رحل حيث قد تلقى عرضاً من بعض الأندية الخليجية على رأسها اتحاد جدة السعودي، كما أن مسئولين نادي الزمالك أجروا عدد من الاتصالات بعبد العاطي الذي أبدى ترحيبه بارتداء قميص الزمالك في الموسم الجديد.

وعبد العاطي كان على رادار الزمالك منذ بداية الموسم، كما أن المفاوضات توقفت دون وجود أسباب واضحة قبل أن تعود المفاوضات من جديد في الوقت الحالي خاصة في ظل المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع الفريق الدجلاوي منذ بداية الموسم الجديد وتحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس.