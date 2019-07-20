"فخر العرب"..تجدد المنافسة على اللقب بين محمد صلاح ورياض محرز بعد فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية

كتب محمد بشاري

بعد خروج المنتخب المصري من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية 2019، وفوز منتخب الجزائر مع نجمه رياض محرزبالبطولة، اشتعل جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عمن يستحق لقب فخر العرب.

وكان مصريون وعرب قد أطلقوا لقب "فخر العرب" على محمد صلاح بعدما أصبح أول عربي ينافس على لقب أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، وتألقه في صفوف نادي ليفربول وفوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي لعامين متتاليين.

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ويلعب محرز في فريق مانشستر سيتي الذي حصد الدوري الإنجليزي فيما يلعب صلاح مع ليفربول الإنجليزي الذي حل ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة، لكنه فاز بكأس أبطال أوروبا.

رياض محرز افرح جميع العرب