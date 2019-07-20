شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة خالد جلال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، فى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة، فى الثامنة مساء غدًا الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث خالد جلال مع اللاعبين، مشددًا على ضرورة التركيز أمام الجونة، وعدم التهاون فى أى لحظة على مدار شوطى المباراة، كما حذر المدير الفنى للفارس الأبيض لاعبيه من غياب الهدف لدى فريق الجونة، الأمر الذى سيجعلهم يخوضون اللقاء بأرياحية كبيرة وبدون ضغوطات.

Advertisements

وحرص المدير الفنى للزمالك، على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز فى أول مباراة تُستأنف بعد توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضفتها مصر، مؤكدًا أن حصد لقب الدورى هذا الموسم متوقف على جهد اللاعبين وتحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المتبقية.

وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.