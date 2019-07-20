كوكاكولا يتعاقد مع لاعب الشرطة السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة كوكاكولا فى التعاقد مع معتز نجيب لاعب اتحاد الشرطة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين أملا فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى التى تضم العديد من الأندية صاحبة التاريخ . حضر التوقيع كل من ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا وسامح السقا وكيل أعمال اللاعبين . وقد أشاد ممدوح عبدالحى بالصفقة مؤكدا أنه يسعى لبناء فريق قوى لإستكمال المشوار الناجح الذى قدمه اللاعبون فى الموسم الماضى عندما نجح فى تحقيق الفوز على الأندية الكبرى مثل الترسانة وسيراميكا كليوباترا .

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