شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام وابراهيم يستقبلون واجب العزاء فى شقيقهم الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص التوأم حسام وابراهيم حسن لاعبى الاهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى ومدير الكرة لفريق سموحة السكندرى فى اخذ واجب العزاء فى شقيقهم الاكبر محمد حسن بمسقط راسهم فى منطقة حلوان. وتواجد كل من الاعلامى وائل الابراشى وهشام حنفى و وليد صلاح الدين و ياسر ريان لاعبى فريق الأهلى السابقين واسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان. Advertisements وتوفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق امس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة.

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