سوبر كورة .. رامي ربيعه يطلب الرحيل عن الأهلي فى هذه الحالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر رامى ربيعه مدافع النادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى الحالى. وعانى رامى ربيعة من إصابة بقطع جزئى فى العضلة الضامة بالقدم اليمنى، بجانب مزق فى العضلة بالقدم اليسرى قبل أن يعانى من آلام فى الحوض، ليغيب عن مباريات الأهلي لفترة طويلة قبل العودة للمشاركة فى المباريات فى لقاء سيمبا التنزانى على ملعب برج العرب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 2 فبراير الماضى ليعود بعد غياب 390 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته أمام الزمالك فى اللقاء، الذى انتهى بفوز الأحمر (3-0) فى الدورى المصرى للموسم الماضى يوم 8 يناير 2018. لمعرفة سبب رغبة رامى ربيعه فى الرحيل عن الأهلي.. اضغط هنا

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