صور.. انضمام جابر ودونجا ومنصور لمران بيراميدز والظهور الأول لأحمد على

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الرباعي الدولى عمر جابر نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور والوافد الجديد أحمد علي لتدريبات فريق بيراميدز عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي الفرعى استعدادا لخوض مباريات المرحلة المقبلة.
ويعد تواجد أحمد على فى أولً ظهور له بعد التعاقد معه قادما من المقاولون العرب بعد تألق هذا الموسم مع ذئاب الجبل واستطاع التواجد على رأس قائمة الهدافين فى النسخة الجارية من بطولة الدورى.
ومنح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز اللاعبين الدوليين راحة سلبية لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطنى الأول في منافسات كأس أمم إفريقيا ثم انضموا لتدريبات الفريق ورحب المدير الفنى لبيراميدز باللاعبين قبل انطلاق المران بعد عودتهم لتدريب الفريق مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق الألقاب في المرحلة المقبلة.
انضمام جابر ودونجا ومنصور لمران بيراميدز والظهور الأول لأحمد على
انضمام جابر ودونجا ومنصور لمران بيراميدز والظهور الأول لأحمد على
انضمام جابر ودونجا ومنصور لمران بيراميدز والظهور الأول لأحمد على
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