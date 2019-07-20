الترسانة يبحث عن عرض لـ"العنكبوت" بعد التعاقد مع حارسى مرمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة الترسانة عن عرض لأشرف بخيت الملقب بـ"العنكبوت " حارس مرمى الفريق لتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبيعه بعد التعاقد مع حارسى مرمى . كان الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب قد تعاقد مع أحمد حسين حارس مرمى المريخ البورسعيدى ، وعمر جابر حارس مرمى الفيوم بالإضافة لوجود حارسين من قطاع الناشئين . Advertisements كان فريق الترسانة قد تعاقد مع أشرف بخيت صاحب الـ35 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المريخ لمدة موسمين ونصف ويسعى مجلس الإدارة للإستغناء عنه مقابل تسديد ما حصل عليه .

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