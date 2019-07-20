ديسابر يمنح السعيد والشناوي 3 أيام راحة إضافية في بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الثنائي الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوي حارس المرمى راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. Advertisements وقرر المدير الفني منح الثنائي الدولي راحة إضافية على أن ينضما للتدريبات يوم 23 يوليو الجاري بعد العودة من الراحة. ويستعد بيراميدز لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستئناف باقي مباريات كأس مصر والنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

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