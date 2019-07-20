لاسارتي يوضح حقيقة عدم اقتناعه بالشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أوضح المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، حقيقة عدم اقتناعه بمستوى لاعبه حسين الشحات، مؤكدًا أنه سيكون أحد الأوراق الرابحة للفريق خلال الموسم المقبل (2019-2020).
ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة المقاولون العرب المقررلها يوم الأربعاء المقبل في الدوري، ويسعى المدير الفني مارتن لاسارتي لتحفيز لاعبيه وإعدادهم بالشكل الأمثل لتلك المواجهة.
وقال لاسارتي في تصريحات صحفية: "الشحات يقدم مردودا جيدا مع الفريق، وسيكون أحد الأوراق الرابحة في الموسم المقبل، لدي قناعة تامة بإمكاناته باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها في تنفيذ أفكاره وخططه الفنية".
وأشار إلى أن هناك جلسات تجمعه مع بعض اللاعبين ومن بينهم حسين الشحات من وقت لآخر، من أجل الحديث عن الأمور الفنية والمهام المطلوب تنفيذها من كل لاعب.
وشدد المدير الفني في ختام تصريحاته على قناعته بمستوى اللاعب الفني و البدني، وأنه يسعى دائما لتحفيزه من أجل تقديم مستويات طيبة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الشحات (27 عاما) انتقل للأهلي قادما من العين الإماراتي في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الأحمر.
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