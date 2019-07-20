الأهلي ينعي التوأم حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بخالص التعازي لكل من حسام حسن وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهما. وتوفي محمد حسن شقيق التوأم بعد صراع مع المرض أمس الجمعة، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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