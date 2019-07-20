بالأرقام.. ثنائي مصري تصدر احصاءات أمم أفريقيا رغم الخروج المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أتى الثنائي المصري محمد صلاح جناح الفراعنة، وزميله أحمد حجازي بين أبرز لاعبي أمم إفريقيا على مستوى قوائم "الأكثر" على المعدلات الرقمية خلال البطولة.

ونرصد في هذه السطور بعض الإحصاءات التي رصدها موقع "هوسكورد" على مدار أمم إفريقيا حول العناصر التي مثلت 24 منتخبًا.

أكثر دقائق لعب: تشارك 3 لاعبين من المنتخب التونسي في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في كأس الأمم الإفريقية وهم إلياس سخيري، أسامة الحدادي، وياسين مرياح، ولكل منهم 690 دقيقة لعب.

الهداف: حصل أوديون إيجالو مهاجم المنتخب النيجيري على لقب هداف أمم إفريقيا بتسجيل 5 أهداف في 6 مباريات لعبهم بالبطولة.

صناعة الأهداف: تشارك الثنائي فرانك كيسي (كوت ديفوار)، وإسماعيل بن ناصر في صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف حيث صنع كل منهما 3 أهداف.

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الأكثر تسديدًا: تساوى 4 لاعبين في قائمة الأكثر تسديدًا للكرات على المرمى طوال البطولة وهم بغداد بونجاح (الجزائر)، مباي نيانج (السنغال)، محمد صلاح (مصر)، ووهبي الخرزي (تونس).

الأكثر مرورًا بالكرة: أتى ساديو مانى لاعب منتخب السنغال على رأس اللاعبين في المرور بالكرة من الخصم وذلك بـ23 محاولة ناجحة.

الأكثر تمريرًا: أتى ياسين مرياح على رأس اللاعبين الأكثر تمريرًا للكرة حيث مرر 432 كرة على مدار 690 دقيقة لعب.

صناعة الفرص: جاء وهبي الخرزي على رأس أكثر اللاعبين صناعة للفرص التهديفية حيث صنع 20 فرصة على مدار 622 دقيقة لعب.

الأكثر تصديات: أتى رايس مبولحي على رأس حراس المرمى الأكثر تصديًا للكرات في بطولة أمم إفريقيا بـ16 تصدي، متفوقًا على لويد كازابوا (ناميبيا) ومحمد الشناوي (مصر) بـ15 تصديًا لكل منهما.

إيقاف التسديدات: جاء المصري أحمد حجازي في المركز الأول بين أكثر اللاعبين إيقافًا للتسديدات، حيث أوقف 7 تسديدات متساويًا مع لاعب مدغشقر بسكال رزاق.