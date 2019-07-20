مران بيراميدز.. ديسابر يمنح الدوليين راحة سلبية.. وظهور الصفقة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استأنف الفريق الأول لنادي بيراميدز تدريباته، مساء اليوم السبت، تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي سباستيان ديسابر، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لخوض مباريات المرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستئناف باقي مباريات كأس مصر والنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران بيراميدز انضمام عمر جابر نبيل وعماد دونجا وأحمد أيمن منصور والوافد الجديد أحمد علي لتدريبات فريق بيراميدز.

Advertisements

وقرر ديسابر، منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في منافسات كأس أمم إفريقيا.

ومن جانبه رحب المدير الفني ديسابر باللاعبين قبل انطلاق المران بعد عودتهم لتدريب الفريق مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق الألقاب في المرحلة المقبلة.

وحصل الثنائي الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوي حارس المرمى، على راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وقرر المدير الفني منح الثنائي الدولي راحة إضافية على أن ينضما للتدريبات يوم ٢٣ يوليو الجاري بعد العودة من الراحة.