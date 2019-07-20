مران الأهلي.. عبدالحفيظ يجتمع بلاسارتي.. واستشفاء 7 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد خوض ودية البلاستيك أمس الجمعة والتي فاز فيها برباعية نظيفة، استعدادًا لختام النسخة الجارية من الدوري المصري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بلقبه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري.

وخاض كل من التونسي علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية والمغربي وليد أزارو وحسام عاشور تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش المران.

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من جانبه، بدأ لاعب الوسط محمد محمود تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الفريق، إذ يعاني اللاعب من الإصابة في الرباط الصليبي، حيث أجرى الجراحة في ألمانيا.

ويحتاج اللاعب إلى فترة زمنية تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي، وفقا لتحسن حالته وإعلان جاهزيته.

واكتفى رمضان صبحي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران، في الوقت الذي كان أعلن فيه الجهاز الفني جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة المقاولون.

كما واصل الظهير الأيسر محمود وحيد تنفيذ برنامجه التأهيلي حيث يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، ليكتفي بالتدريبات التأهيلية تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويخضع وحيد للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء غدٍ الأحد لحسم موقفه من التواجد في التدريبات الجماعية بناء على تحسن حالته.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين في المسابقة أمام كل من المقاولون والزمالك.