ماذا ينتظر تريزيجيه مع أستون فيلا؟ ميركاتو الـ100 مليون وسط 3 منافسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا التركي من الانتقال لخوض تجربة جديدة وتحديدًا على الملاعب الإنجليزية من خلال الرحيل لصفوف أستون فيلا.

أندرلخت وموسكورن في بلجيكا، وقاسم باشا في تركيا، كل هذه كانت تجارب تريزيجيه منذ رحيله عن الأهلي في صيف 2015.

والآن أصبح الدولي المصري وصاحب الـ24 عامًا في تجربة مهمة خلال مسيرته في الملاعب الأوروبية من خلال خوض تحد في دوري يُعد من أقوى الدوريات في العالم.

شبكة "سكاي" في نسختها الإنجليزية أكدت أن تريزيجيه سافر لإنجلترا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والاتفاق على البنود الشخصية.

بالتأكيد تريزيجيه سيكون في منافسة على المشاركة بصورة مستمرة خاصة أن نادي أستون فيلا يسعى للبقاء منذ صعوده للبريميرليج مؤخرًا، لكن بالنظر إلى الوضع الحالي سيكون الدولي المصري في وضع مناسب من أجل إيجاد مقعد أساسي في الفريق.

- 3 منافسين

سيكون أمام تريزيجيه ثلاثة لاعبين من أجل المشاركة في مركز الجناح الأيسر، فالبداية من عند جاك جريليش والذي يُعد أحد أهم أسلحة أستون فيلا خلال المواسم الماضية.

صاحب الـ23 عامًا كان من ضمن اهتمامات ليفربول وتوتنهام في الصيف الماضي إلا أن إدارة أستون فيلا تمسكت بخدمات اللاعب الشاب نظرًا لمنافسة الفريق على الصعود للبريميرليج وقتها.

ووفقًا للأرقام الذي حققها جريليش فاستطاع الأخير أن يشارك في 35 مباراة سجل من خلالها ستة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة.

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اللاعب الثاني الذي قد يكون منافس تريزيجيه وهو الإسباني جوتا صاحب الـ28 عامًا القادم من صفوف برمنجهام مؤخرًا.

ورغم مشاركة جوتا في 23 مباراة فقط في مركز الجناح الأيسر خلال مسيرته إلا أنه كان له فاعلية هجومية جيدة بعدما سجل ستة أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.

بينما من الممكن أن يكون أنور الغازي صاحب الأصول المغربية منافسًا لتريزيجيه خاصة أن لاعب آياكس الهولندي السابق يتميز بقدرة هجومية رائعة.

ووفقًا للأرقام فإن غازي شارك خلال مسيرته في 39 مباراة بمركز الجناح الأيسر ليسجل 8 أهداف ويصنع خمس تمريرات حاسمة.

- سلسلة من الصفقات

إدارة أستون فيلا خصصت 100 مليون جنيه إسترليني لإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية، لكن كان الأغلب في صفقات الفريق الصاعد تدعيم الجانب الدفاعي والوسط.

خمس صفقات كانت حصيلة أستون فيلا من حيث الجانب الدفاعي من خلال التعاقد مع بيورن إنجيلس القادم من صفوف ستاد ريمس، وتايرون مينجز من بورنموث، كورتني هوس من وولفرهامبتون، مات تارجيت من ساوثهامبتون، وإيزرا كونسيه القادم من صفوف بينتفورد.

بينما تعاقد نادي أستون فيلا مع ثلاثة لاعبين لتدعيم مركز الوسط المهاجم بداية من الحصول على خدمات أنور الغازي بصورة نهائية من فريق ليل الفرنسي بعدما لعب على سبيل الإعارة، وجوتا من برمنجهام، وويسلي مهاجم فريق جينك البلجيكي السابق.

ومن المتوقع أن لن تتوقف صفقات أستون فيلا عند هذا الحد من خلال التعاقد مع تريزيجيه، ودوجلاس لويز لاعب مانشستر سيتي والذي خرج على سبيل الإعارة لصفوف جيرونا في الموسم الماضي.