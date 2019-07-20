الجماهير الجزائرية تستقبل محاربي الصحراء بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
استقبلت بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم استقبال الأبطال فور وصولها إلى الجزائر، اليوم السبت، بعد تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على السنغال 1 / صفر أمس الجمعة في المباراة النهائية.
وتوافد آلاف المشجعين على مطار هوراي لاستقبال "محاربي الصحراء "، وتجمع آلاف المشجعين خارج المطار، اليوم السبت، لتحية الجماهير.
وأظهرت لقطات التليفزيون قائد الفريق رياض محرزيرفع الكأس أثناء نزوله من الطائرة التي أقلت البعثة من القاهرة.
وبعد ذلك استقلت بعثة الفريق حافلة وردو التحية للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق من المطار إلى المدينة.
وتجمعت آلاف الجماهير في الميادين الرئيسية للمدينة، وهم يلوحون بأعلام الجزائر ويهتفون للفريق احتفالا بالتتويج.
يذكر أن هذا اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري، حيث سبق له التتويج باللقب في 1990.
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