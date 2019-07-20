“أبوظبي4” ثالث المنطلقين في “إكس كات” للزوارق السريعة

حقق زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون المركز الثالث من خلال منافسات سباق كسر الكيلو التحضيري لبطولة العالم “إكس كات” للزوارق السريعة، والذي أقيم اليوم قبل انطلاق المرحلة الرئيسية الأولى للبطولة غداً الأحد.

وأحرز زورق أبوظبي 4 زمناً وقدره 2,27,616 ثانية، في حين أحرز المركز الأول في سباق الزمن الأفضل زورق مارتيمو 12 الأسترالي بزمن وقدره 2,26,426 ثانية، وحل ثانياً زورق بلو رو الأسترالي 8 بزمن وقدره 2,26,753، في حين حل زورق أبوظبي 5 في المركز السادس.

وكان زورق أبوظبي 4 عانى من عطل بسيط ساهم في عدم تحقيقه للزمن المطلوب.

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وتنطلق البطولة بمشاركة قوية لثلاثة عشر زورقاً يتقدمهم حامل اللقب زورق أبوظبي 4، وبمشاركة زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، ثالث العالم الموسم المنصرم، وحضور زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

وتشارك مجموعة من كبار النجوم في الجولة الافتتاحية، فيما يستعد زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وزميله راشد الطاير كي يخوض منافسة قوية في السباق الثاني للجولة الافتتاحية من بطولة الإكس كات.

وأكد المنصوري استعداده التام كي ينافس زورق 5 إلى جانب زورق أبوظبي 4 على المراكز الأولى في هذه الجولة، وحصد النقاط بقوة عبر المنافسة، مستعرضاً جانباً مهماً من جوانب الإعداد للزوارق قبل السباق.