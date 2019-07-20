مانشستر يرفض بيع لوكاكو لإنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت، عرضاً من إنتر ميلان الإيطالي لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عرض إنتر ميلان 60 مليون يورو لضم لوكاكو، ولكن العرض قوبل بالرفض من إدارة مانشستر.

ويمثل البلجيكي الدولي لوكاكو هدفاً مهما لأنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، والذي كان حاول التعاقد معه في 2017، عندما كان مدرباً لتشيلسي الإنجليزي.

وكان إنتر ميلان تقدم بعرض سابق يقضي بضم اللاعب على سبيل الإعارة موسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائي مقابل 60 مليون يورو، لكن العرض قوبل بالرفض، وطلب مانشستر يونايتد 80 مليون إسترليني.

وتجدر الإشارة إلى أن لوكاكو ربما يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف إثر تراجع دوره في قيادة هجوم الفريق في ظل تألق ماركوس راشفورد، كما يرغب في الانضمام إلى إنتر للعب تحت قيادة كونتي، الذي وصفه مؤخرا بأنه “أفضل مدرب في العالم”.