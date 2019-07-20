الجونة يدرس مواجهة الزمالك بالبدلاء

يدرس نادي الجونة مواجهة نظيره الزمالك بالبدلاء وإراحة الأساسيين والمعارين، في المبارة التي ستقام مساء غد الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ويهدف الجهاز الفني

لفريق الجونة الدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي خلال الموسم في التشكيل الذي يواجه الزمالك.

حيث يرغب الجهاز الفني للجونة في منح الفرصة للعناصر التي لم تشارك طوال الموسم لإظهار مستواهم أمام الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش المدير الفني الجديد للفريق، فيما تتجه النية لإراحة بعض العناصر الأساسية وفي مقدمتهم المعارين من النادي الأهلي.