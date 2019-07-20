شاهد.. رئيس الكاف يتغزل في تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019

حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" على تجديد شكره للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التنظيم الرائع لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 والتي أنتهت أمس بتتويج منتخب الجزائر. الامم الافريقية 2019 والتي أنتهت أمس بتتويج منتخب الجزائر. وكتب أحمد أحمد عبرصفحته الرسمية على تويتر: "بينما انتهت بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر ، أشكركم بحرارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس هانى أبو ريدة على تنظيم المسابقة ومساعدة الكاف فى إخراج البطولة فى أبهى صورها". "بينما انتهت بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر ، أشكركم بحرارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس هانى أبو ريدة على تنظيم المسابقة ومساعدة الكاف فى إخراج البطولة فى أبهى صورها".

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