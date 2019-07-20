ديسابر يمنح السعيد والشناوي راحة إضافية

منح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الثنائي الدولي عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوي حارس المرمى راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. قبل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. وقرر المدير الفني منح الثنائي الدولي راحة إضافية على أن ينضما للتدريبات يوم ٢٣ يوليو الجاري بعد العودة من الراحة. ينضما للتدريبات يوم ٢٣ يوليو الجاري بعد العودة من الراحة. ويستعد بيراميدز لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستئناف باقي مباريات كأس مصر والنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

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