منتخب مصر يتقدم على كوريا الجنوبية في الشوط الأول بمونديال شباب اليد

أنهى منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول متقدمًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة19 - 18 ، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لليد للشباب والتي تحتضنها إسبانيا.
فرض المنتخب المصري سيطرته على زمام المباراة مبكرًا، حيث سجل أربعة أهداف متتالية مع في أول دقيقتين، ثم تدارك المنتخب الكوري الجنوبي الموقف وقلل الفارق لهدفين.
استمر التفوق المصري طيلة أحداث الشوط الأول، حيث حافظ علىتقدمه على نظيره الكوري الجنوبي ولم يتأخر في النتيجة طيلة النصف الأول من المباراة.
وفي الدقيقة 23 طلب طارق محروس المدير الفني للمنتخب المصري وقتًا مستقطعًا، بعد أن قلص الكوري الجنوبي الفارق لهدف واحد، حيث أضحت النتيجة 14-13، وذلك من أجل إعطاء تعليمات للاعبين بالمحافظة على الفارق.
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