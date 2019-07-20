تريزيجيه في إنجلترا لتوقيع عقود انتقاله إلي أستون فيلا

يستعد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، للخضوع إلي الكشف الطبي في نادي أستون فيلا الإنجليزي غدًا الأحد على أن تتم الصفقة خلال 48 ساعة.
وأكدت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن تريزيجيه سافرإلي إنجلترا صباح اليوم السبت، من أجل اتمام الكشف الطبي والتوقيع على عقود انتقاله إلي أستون فيلا والذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر أحمد المحمدي.
وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن أستون فيلا وصل لاتفاق نهائي مع قاسم باشا، حيث سيدفع الأول 10 ملايين يورو مقابل التعاقد مع تريزيجيه.
وكان النادي التركي حصل على العديد من العروض من أجل التعاقد مع تريزيجيه أبرزها من أستون فيلا و سامبدوريا الإيطالي بالإضافة إلي نادي سانت ايتيان الفرنسي.
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