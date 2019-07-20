انضم الرباعي الدولي عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور والوافد الجديد أحمد علي لتدريبات فريق بيراميدز عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لخوض مباريات المرحلة المقبلة. مباريات المرحلة المقبلة. وظهر أحمد علي في أول ظهور له بعد التعاقد معه. ومنح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني اللاعبين الدوليين راحة سلبية لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في منافسات كأس أمم إفريقيا. راحة سلبية لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في منافسات كأس أمم إفريقيا. ورحب المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران بعد عودتهم لتدريب الفريق مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق الألقاب في المرحلة المقبلة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انضمام جابر ودونجا ومنصور لتدريبات بيراميدز والظهور الأول لأحمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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