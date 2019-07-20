حسام حسن يرغب في التعاقد مع مهاجم الإسماعيلي

يدرس مسئولو نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تقديم عرض لنظائرهم في الإسماعيلي من أجل التعاقد مع محمد صادق، جناح الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. التعاقد مع محمد صادق، جناح الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويرغب حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، في التعاقد مع محمد صادق خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط الوسط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

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