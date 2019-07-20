ميار شريف إلى نهائي الفردي والزوجي في بطولة هنغاريا للتنس

تأهلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي من الوصول إلى نهائي بطولة باجا للتنس (W25 Baja) التي تقام في هنغاريا ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس.

وتأهلت ميار للنهائي بعدما حققت الفوز

في الدور نصف النهائي على الهنغارية المصنفة أولى بالبطولة دلما غالفي و ذلك بمجموعتين للاشئ.

وتواجه ميار شريف الهنغارية ريكا لوكا جاني في المباراة النهائية على لقب

البطولة.

ونجحت ميار ايضا في التأهل إلى نهائي الزوجي مع مع زميلتها النمساوية ملينيا كلافنر، بعد الفوز على الزوجي المكون من الرمانية كريستينا إين و الكرواتية تينا لوكاس بسهولة و بمجموعتين للاشئ، لتواجها الزوجي المكون من الهنغارية ريكا لوكا جاني و البلجيكية لارا سالدين في النهائي.