شاهد.. مباراة مصر وكوريا الجنوبية بكأس العالم لليد للشباب

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمشاهدة مباراة منتخب مصر لشباب اليد مع نظيره الكوري الجنوبي والتي ستقام في تمام السابعة مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولةكأس العالم لليد للشباب والتي تحتضنها إسبانيا.
ويدخل المنتخب المصري المباراة وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد أن حقق ثلاث انتصاراتمتتالية، ليتساوي مع منتخب فرنسا الذي حسم صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة، فيما يدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد نقطتين، حيث حقق انتصارا وحيدا__ وتلقى هزيمتين.
شاهد مباراة منتخب مصر مع نظيره الكوري الجنوبي :
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