رحب الكابتن حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز بالفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة على هامش المران المسائي على الملعب الفرعيلاستاد الدفاع الجوي.
وتمنى البدري في حضور أحمد حسن المشرف على الكرة، التوفيق لديسابر في المرحلة المقبلةحيث يقود الفريق في اليوم الأول بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة عامين قادمين.
ويستعد النادي لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستكمال مباريات كأس مصر، والنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر البدري يرحب بديسابر في مران بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.