حصار إسباني فرنسي لسفيان بوفال بعد مستواه في أمم أفريقيا

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تلقى الدولي المغربي “سفيان بوفال” عدة عروض جادة للرحيل عن ساوثامبتون بصفة دائمة في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن بينها عرض قوي من العملاق الفرنسي “أولمبيك مارسيليا” وصل لعشرة ملايين يورو.
وتتمسك إدارة نادي ساوثامبتون بالحصول على 15 مليون يورو نظير ترك سفيان بوفال الذي أعاد تسويق نفسه بشكل متميز خلال كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر وودعتها المغرب من ثمن النهائي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على يد بنين.
ويحاول نادي نيس الفرنسي استغلال عدم قدرة مارسيليا على رفع عرضه لسفيان بوفال لأكثر من عشرة ملايين يورو بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، وسيُقدم المبلغ المطلوب من ساوثامبتون.
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لكن سيتوجب على نيس هزيمة عدة أندية إسبانية من بينها ريال سوسيداد، بالإضافة إلى بوردو الذي أبدى اهتمامًا بصانع الألعاب صاحب الانطلاقات المميزة على الرواق الأيسر.
وقضى سفيان بوفال الموسم الماضي معارًا لنادي سلتا فيجو الإسباني، وقدم هناك مستوى متميز، حيث صنع 4 أهداف وسجل 3.
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