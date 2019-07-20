رياضة | الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ْقام مجلس إدارة فريق الهلال السعودي بإقامة حفل توديع للحارس العماني علي الحبسي بعد قرار اللاعب الرحيل عن الفريق بالشكل الودي وفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة وقد قام اليوم حفل توديع للاعب الكبير.
وقد قام الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتغريدة جاءت كالتالي : ( أقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطًا لـ "علي الحبسي" بعد انتهاء ارتباطه بالهلال وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله النادي).
الجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي قد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي النصر السعودي ويأمل جميع عشاق النادي بالتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.