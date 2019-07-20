رياضة | الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يقيم حفل توديع لعلي الحبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ْقام مجلس إدارة فريق الهلال السعودي بإقامة حفل توديع للحارس العماني علي الحبسي بعد قرار اللاعب الرحيل عن الفريق بالشكل الودي وفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الإدارة وقد قام اليوم حفل توديع للاعب الكبير.