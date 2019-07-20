رياضة | انضمام جابر ودونجا ومنصور لتدريبات بيراميدز والظهور الأول للوافد الجديد أحمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام جابر ودونجا ومنصور لتدريبات بيراميدز والظهور الأول للوافد الجديد أحمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الرباعي الدولي عمر جابر نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور والوافد الجديد أحمد علي لتدريبات فريق بيراميدز عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لخوض مباريات المرحلة المقبلة.وظهر احمد علي في اولً ظهور له بعد التعاقد معه.

ومنح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني اللاعبين الدوليين راحة سلبية لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في منافسات كأس أمم إفريقيا.

ورحب المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران بعد عودتهم لتدريب الفريق مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق الألقاب في المرحلة المقبلة.