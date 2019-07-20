رياضة | بعد جريزمان.. برشلونة يقترب من ضم قنبلة الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جريزمان.. برشلونة يقترب من ضم قنبلة الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اقتراب رحيل المدافع النمساوي دافيد آلابا عن بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الصحفية الاسبانية أن الظهير الأيسر النمساوي "آلابا" يمكن أن يرحل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف، وأنه عرض خدماته على فريق برشلونة من خلال وكيل أعماله ويمكن أن يكون منافساً لجوردي ألبا.

Advertisements

ويرغب نادي برشلونة في ضم "آلابا" نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية بالإضافة لمرونته في اللعب في مراكز مختلفة، فهو بإمكانه اللعب في منتصف الملعب وكذلك كمدافع أيسر وأيضاً كقلب دفاع، كما يمكن للنادي الكتالوني الاستفادة منه كبديل لسيرجيو بوسكيتس.

ويمتلك دافيد آلابا عقداً مع بايرن ميونخ حتى 2021.

وخاض دافيد آلابا مع بايرن ميونيخ 344 مباراة سجل فيها 29 هدفاً، وحقق معه العديد من الالقاب والبطولات.