رياضة | رئيس الكاف يشكر السيسي وأبو ريدة بعد نجاح تنظيم أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يشكر السيسي وأبو ريدة بعد نجاح تنظيم أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر وهاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو الجاري.

وغرد رئيس الـ"كاف" عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ أشكر هاني أبو ريدة على تنظيم المسابقة". وأضاف "لقد ساعدوا الاتحاد الإفريقي لإظهار جمال كرة القدم في إفريقيا".

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