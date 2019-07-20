رياضة | صبحي يغيب عن التدريبات الجماعية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي يغيب عن التدريبات الجماعية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه الجماعية المقامه حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

وجاء غياب صبحي عن التدريبات الجماعية، بأوامر من الجهاز الطبي لعدم جاهزيته الكاملة، على أن يشارك في تدريبات الغد.

واستأنف الفريق بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته عقب المواجهة الودية التي جمعته مع البلاستيك، أمس وانتهت للمارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.