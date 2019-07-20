رياضة | سلمان الفرج يعود إلى تدريبات الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلمان الفرج يعود إلى تدريبات الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد اللاعب سلمان الفرج لاعب فريق الهلال السعودي إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثل شفائه ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر الموج الأزرق المقام في النمسا من أجل الإستعداد للموسم القادم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون عودت اللاعب للتدريبات بشكل تدريجي بمتابعة من الجهاز الطبي للفريق وتحديدًا حالة اللاعب الطبية طوال مشاركته التدريجية بالتدريبات الجماعية وذلك قبل أن يتم اعتماد مشاركته بشكل كامل في المباريات. وستكون عودة اللاعب لها العديد من العوامل الإيجابية للفريق نظرًا لأهمية اللاعب وتأثيره. الجدير بالذكر أن الهلال السعودي قد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي وذلك بعد منافسة قوية مع النصر السعودي.

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