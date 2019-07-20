رياضة | لاسارتي يعقد جلسة مع عبدالحفيظ بمران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة مع عبدالحفيظ بمران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على هامش مران الفريق المقام حاليا بالتتش، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

وتناقش الثنائي، حول خطط الفريق المستقبلية ووضع بعض الأسماء التي يرغب الجهاز الفني في رحيلها عقب نهاية الموسم الجاري.

واستأنف الفريق، تدريباته عقب المواجهة الودية التي جمعته مع البلاستيك، أمس وانتهت للمارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.