رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي استعدادا للمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة استشفاء على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

واستأنف الفريق بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته عقب المواجهة الودية التي جمعته مع البلاستيك، أمس وانتهت للمارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.